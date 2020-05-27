Еврокомиссия готовит план восстановления экономики объемом 1 трлн евро

Еврокомиссия готовит план восстановления экономики блока объемом 1 трлн евро, его должны представить сегодня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Европейская комиссия в среду, 27 мая, должна представить план восстановления экономики блока после кризиса, обусловленного пандемией коронавируса. Он предусматривает гранты, займы и гарантии на общую сумму более 1 трлн евро.

Как сообщалось ранее, Европейская комиссия прогнозирует снижение ВВП еврозоны в 2020 году на рекордные 7,75% и после этого рост на 6,25% в 2021 году. Согласно прогнозу, экономика отдельных стран блока, в частности, Италии, Испании и Греции, может упасть более чем на 9%.

Еврокомиссия уже получила поддержку Франции и Германии для заимствования 500 млрд евро на финансовых рынках для помощи странам и секторам экономики, которые больше всего пострадали от коронавируса - с такой инициативой выступили Эммануэль Макрон и Ангела Меркель.

Идея, которая вызывает наибольшее сопротивление некоторых стран блока, заключается в том, что часть заемных средств будут предоставляться как помощь, а не займа.

В частности, против такого подхода выступили Австрия, Дания, Швеция и Нидерланды.