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ЄЦБ попереджає про ризики для євро через зростання держборгу

Середа, 27 травня 2020, 12:15

Фінансові заходи, вжиті урядами країн ЄС у зв’язку з коронакризою можуть поставити під питання здатність виплатити ці борги та створити ризик, що окремі країни вийдуть із єврозони.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv, про це заявив віцепрезидент Європейського центрального банку Луїс де Гіндос.

"Збільшення державного боргу додає ще більше до і так високих рівнів боргу у деяких країнах. … У середньостроковій перспективі нам потрібно буде стежити за фінансовою стійкістю", - зазначив він, презентуючи звіт банку.

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У документі йдеться про ризик деномінації і про те, що окремі країни можуть вийти з єврозони, або єврозона в цілому опиниться під загрозою.  

Особливо високі ризик-індикатори – для Іспанії та Італії.

За прогнозом ЄЦБ, держборг єврозони, у відсотках від ВВП, може зрости у 2020 році між 7 і 22%, оскільки уряди запозичують сотні мільярдів євро для підтримки економіки, а загальне співвідношення боргу та ВВП у регіоні може зрости 86 до майже 103%.

До пандемії, держборг намагалися тримати на рівні нижче 60%.

Водночас, Луїс де Гінос зазначив, що фіскальні стимули, вжиті країнами – правильний крок, хоча й призведуть до зростання частки держборгу, тому що "альтернатива могла б бути значно гіршою".

Нагадаємо, сьогодні Єврокомісія готується презентувати план відновлення економіки блоку обсягом 1 трильйон євро. 

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