Кипр покроет расходы туристов, которые подхватят коронавирус на отдыхе

Кипр обязуется покрыть все расходы для туристов, если кто-то из них получит положительный результат теста на коронавирус во время отпуска в островном государстве.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в правительственном письме, с которым ознакомилось агентство Associated Press.

5-страничное письмо было разослано иностранным правительствам, авиакомпаниям и туроператорам. В нем изложены строгие санитарно-гигиенические протоколы, которые правительство принимает, чтобы поощрить иностранных гостей посетить зависимую от туризма страну.

Правительство Кипра заявляет, что покроет проживание, питание и лекарства для пациентов с COVID-19 и их семей. Пациентам нужно будет оплатить только поездку на такси в аэропорт и перелет домой.

Больница на 100 коек будет обслуживать исключительно иностранных путешественников с подтвержденным коронавирусом. Около 112 отделений интенсивной терапии будут зарезервированы для пациентов в критическом состоянии.

Для членов семей пациентов и их близких людей будет зарезервировано "карантинный отель" на 500 номеров.

Туризм составляет 13% экономики Кипра. В этом году страна ожидает потерять до 70% от 2,6 млрд евро доходов от туризма.

Кипр имеет один из самых низких показателей заражения коронавирусом на душу населения в Европе после тестирования более 10% населения.

Кипр решил в июне начать принимать туристов из 19 стран, но с результатами тестов на коронавирус.