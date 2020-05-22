Кипр будет принимать туристов из 19 стран, но с результатами тестов на коронавирус

Правительство Кипра утвердило план действий по ослаблению ограничений на полеты с 9 июня, включая список из 19 стран, гражданам которых необходимо будет предоставить документ о здоровье перед вылетом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Cyprus Mail.

План действий разделен на два этапа: с 9 по 19 июня и с 20 июня. 19 стран были разделены на две категории в соответствии с текущей эпидемиологической ситуации.

К первой категории относятся Греция, Мальта, Болгария, Норвегия, Австрия, Финляндия, Словения, Венгрия, Израиль, Дания, Германия, Словакия и Литва. Еще шесть были помещены в категорию "B": Швейцария, Польша, Румыния, Хорватия, Эстония и Чехия.

На первом этапе пассажиры из стран обеих категорий должны будут представить отрицательный тест на Covid-19, проведенный за 72 часа до того, как им позволят сесть на самолет на Кипр.

Гражданам Кипра будет разрешено сдать тест по прибытии на остров. Они будут оставаться в самоизоляции, пока не будет получен результат.

На втором этапе, начиная с 20 июня, путешественникам из первой категории не нужно будет предъявлять документ о состоянии здоровья.

Тем, кто приезжает из стран второй категории, будет по-прежнему необходимо медицинское свидетельство, выданное за 72 часа до вылета.

Министр транспорта Яннис Карусос сказал, что будут разрешены полеты из стран, которые не включены в эти две категории, но только для перевозки граждан Кипра или людей, которым предоставлено специальное разрешение.

Людям из этих стран потребуется справка о состоянии здоровья, выданная за 72 часа до отъезда. В качестве альтернативы тест может быть проведен на Кипре, но путешественникам придется оставаться изолированными в течение дня в указанном месте или до тех пор, пока не будет получен результат.

Все пассажиры, прибывающие из стран, которые не включены в эти две категории, будут оставаться в домашней изоляции в течение 14 дней. Стоимость теста, проезда и карантина оплачивает пассажир.

Люди из стран, власти которых не могут предоставить тесты пассажирам, могут пройти тестирование по прибытии на остров.