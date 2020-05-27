Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

В Іспанії за добу від коронавірусу померла лише 1 людина

Мінтранс обіцяє закон про техогляд автомобілів та інші, які вимагає асоціація з ЄС

Трамп погрожує закрити соцмережі після зауваження Twitter

ЄС узгодив масштабний план відновлення економіки на 750 млрд євро






Кіпр покриє витрати туристів, які підхоплять коронавірус на відпочинку

Середа, 27 травня 2020, 14:47

Кіпр зобов'язується покрити всі витрати для туристів, якщо хтось із них отримає позитивний результат тесту на коронавірус під час відпустки в острівній державі. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в урядовому листі, з яким ознайомилось агентство Associated Press.

5-сторінковий лист було розіслано іноземним урядам, авіакомпаніям і туроператорам. У ньому викладені строгі санітарно-гігієнічні протоколи, які уряд приймає, щоб заохотити іноземних гостей відвідати залежну від туризму країну. 

Читайте також
Авіарейси нової епохи: як та за яких умов дозволять літати у ЄС та в Україні

Уряд Кіпру заявляє, що покриє проживання, харчування та ліки для пацієнтів з COVID-19 і їх сімей. Пацієнтам потрібно буде сплатити тільки поїздку на таксі до аеропорту і переліт додому.

Лікарня на 100 ліжок буде обслуговувати винятково іноземних мандрівників із підтвердженим коронавірусом. Близько 112 відділень інтенсивної терапії будуть зарезервовані для пацієнтів в критичному стані.

Для членів сімей пацієнтів та їхніх близьких людей буде зарезервовано "карантинний готель" на 500 номерів.

Туризм складає 13% економіки Кіпру. У цьому році країна очікує втратити до 70% від 2,6 млрд євро доходів від туризму.

Кіпр має один з найнижчих показників зараження коронавірусом на душу населення в Європі після тестування понад 10% населення.

Кіпр вирішив у червні почати приймати туристів з 19 країн, але з результатами тестів на коронавірус.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Туризм Кіпр
powered by lun.ua