Кіпр покриє витрати туристів, які підхоплять коронавірус на відпочинку

Кіпр зобов'язується покрити всі витрати для туристів, якщо хтось із них отримає позитивний результат тесту на коронавірус під час відпустки в острівній державі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в урядовому листі, з яким ознайомилось агентство Associated Press.

5-сторінковий лист було розіслано іноземним урядам, авіакомпаніям і туроператорам. У ньому викладені строгі санітарно-гігієнічні протоколи, які уряд приймає, щоб заохотити іноземних гостей відвідати залежну від туризму країну.

Уряд Кіпру заявляє, що покриє проживання, харчування та ліки для пацієнтів з COVID-19 і їх сімей. Пацієнтам потрібно буде сплатити тільки поїздку на таксі до аеропорту і переліт додому.

Лікарня на 100 ліжок буде обслуговувати винятково іноземних мандрівників із підтвердженим коронавірусом. Близько 112 відділень інтенсивної терапії будуть зарезервовані для пацієнтів в критичному стані.

Для членів сімей пацієнтів та їхніх близьких людей буде зарезервовано "карантинний готель" на 500 номерів.

Туризм складає 13% економіки Кіпру. У цьому році країна очікує втратити до 70% від 2,6 млрд євро доходів від туризму.

Кіпр має один з найнижчих показників зараження коронавірусом на душу населення в Європі після тестування понад 10% населення.

Кіпр вирішив у червні почати приймати туристів з 19 країн, але з результатами тестів на коронавірус.