Франция с выходных запустит приложение для отслеживания контактов

Во Франции на выходных запустят приложение для отслеживания контактов, разработанное для противодействия эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv и Les Echos.

Парламент Франции - и Национальная ассамблея, и Сенат - 27 мая согласовали использование приложения для отслеживания контактов для противодействия эпидемии коронавируса. Начиная с этих выходных жители Франции, если захотят, смогут загрузить приложение на свои устройства.

В Национальной ассамблее рассмотрение сопровождалось бурными дебатами, после чего депутаты отдали 338 голосов "за", 215 "против", еще 21 - воздержались. "За" голосовали в основном партия Макрона "Вперед, республика" и Демократическое движение. В Сенате голосования прошло спокойнее, из 186 голосами "за", 127 "против" и 29 "воздержался".

Министр по делам цифровых технологий Седрик О приветствовал проект, акцентируя на том, что это результат работы французских компаний.

Инициатива по созданию приложения возникла еще в апреле, из соображений, что это поможет быстро выявлять и изолировать новых больных на этапе выхода из карантина. К правительственному проекту, названному "StopCovid", на волонтерских началах присоединились ряд компаний, среди них Orange и Dassault Systemes.

Приложение будет собирать анонимизированные данные об устройствах, которые находились вблизи пользователя на дистанции, на которой возможно инфицирование. Если впоследствии у пользователя подтвердится коронавирус, он может сообщить об этом в приложении, и все люди, контактировавшие с ним, получат предупреждения.

Хотя анонсируется, что принципы работы приложения не нарушают Общий регламент защиты данных и приватность пользователей, звучат предостережения о том, действительно ли он не будет нарушать приватность пользователей.

Франция, как и Великобритания, решила, что данные будут храниться в централизованной базе данных, аргументируя это тем, что так власти будет легче отслеживать подозрения на коронавирус, и отказалась от сотрудничества с платформами гигантов Apple и Google.

Последние считают, что данные должны храниться в самих устройствах, для лучшей защиты приватности пользователей.

"Разве это совпадение, что интерфейс Apple и Google использовали 22 страны, но не Франция или Великобритания, которые единственные в Европе имеют ядерное оружие? Крупная компания, насколько бы эффективной она ни была, не должна диктовать, какими будут решения суверенных государств в сфере здравоохранения", - цитирует Euractiv Седрика О.

Напомним, специальное приложение для отслеживания контактов больных коронавирусом собираются запустить или уже запустили ряд стран Европы. Среди них - Дания, Италия и Великобритания. В этих странах уверяют, что приложение будет собирать только анонимные данные, соответствовать законодательству о защите данных, а его использование будет исключительно добровольным.

В Совете Европы высказали свои замечания по поводу использования такого программного обеспечения и отметили, что эти меры должны быть четко ограниченными во времени.