В Испании впервые с марта обнаружили завезенные случаи коронавируса

Два человека, которые приехали из Соединенных Штатов в испанский регион Валенсия, сдали положительный результат на коронавирус, и, вероятно, это первый завезенный вирус в Испании с середины марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Завезенные случаи коронавируса практически исчезли в Испании после того, как 14 марта страна закрыла свои границы и ввели карантин для населения.

Региональный советник по здравоохранению Ана Барсело сказала, что путешественники, вероятно, не соблюдали обязательный двухнедельный карантин по прибытии в Испанию.

Также она сообщила, что путешественники не направлялись непосредственно в Валенсию и их точный маршрут пока неизвестен.

Расположенная на средиземноморском побережье Испании, Валенсия является домом для туристических курортов, таких как Бенидорм и Аликанте.

В понедельник регион перейдет ко второму из четырех этапов смягчения карантина, при котором разрешается собираться группами до 15 человек и отменяются некоторые ограничения на передвижения.