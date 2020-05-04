Уровень безработицы в Австрии достиг исторического максимума
В апреле уровень безработицы в Австрии вырос из-за коронавирусного кризиса и достиг нового исторического максимума.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на австрийское издание Heute.
Служба рынка труда (AMS) сообщила в понедельник, что число безработных и участников учебных программ возросло на 58,2% в годовом исчислении, до 571 тысячи человек.
Уровень безработицы вырос на 5,5 процентных пункта, до 12,8%.
Все возрастные группы, во всех отраслях промышленности и во всех федеральных землях затронуты кризисом.
По данным AMS, кризис COVID-19 привел к "экстремальному росту безработицы" начиная с середины марта.
Напомним, в марте во Франции зафиксировали рекордный месячный рост безработицы.
В Испании в течение марта рекордное количество людей зарегистрировались как безработные в результате карантина.
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