Уровень безработицы в Австрии достиг исторического максимума

В апреле уровень безработицы в Австрии вырос из-за коронавирусного кризиса и достиг нового исторического максимума.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на австрийское издание Heute.

Служба рынка труда (AMS) сообщила в понедельник, что число безработных и участников учебных программ возросло на 58,2% в годовом исчислении, до 571 тысячи человек.

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Уровень безработицы вырос на 5,5 процентных пункта, до 12,8%.

Все возрастные группы, во всех отраслях промышленности и во всех федеральных землях затронуты кризисом.

По данным AMS, кризис COVID-19 привел к "экстремальному росту безработицы" начиная с середины марта.

Напомним, в марте во Франции зафиксировали рекордный месячный рост безработицы.

В Испании в течение марта рекордное количество людей зарегистрировались как безработные в результате карантина.

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