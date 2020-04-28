Австрия с 1 мая отменит ограничения на передвижение, гостиницы заработают с 29 мая

В Австрии с 1 мая прекращается действие ограничений на передвижения граждан, однако при этом сохраняется социальная дистанция в 1 метр.

Об этом заявили в правительстве Австрии, объявляя план отмены ограничений, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.

"Мы уже можем отменить ограничения на выход из дома", - сказал глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер, подчеркнув, что должна сохраняться дистанция в 1 метр с лицами, которые не проживают с членами одного домохозяйства.

Также с 1 мая позволяют собрание людей в группах до 10 человек. На похоронах разрешается присутствие до 30 человек.

Глава Минздрава отметил также необходимость закрывать рот и нос в общественных местах.

Читайте также Австрия начнет постепенно открывать школы с 4 мая

С 15 мая в Австрии разрешат работу ресторанов и баров. Заведения смогут работать ежедневно с 6:00 до 23:00 с обеспечением дистанции в один метр между посетителями. Резервирование столиков возможно для групп не более четырех человек. Работники общепита должны носить маски. Обслуживание на баре останется под запретом.

С 29 мая разрешается возобновление работы отелей. Кроме того, с этой же даты снова откроются бассейны и зоопарки.

Ранее было объявлено, что с середины мая в Австрии смогут возобновить работу музеи и некоторые другие культурные заведения.

Напомним, в Австрии открылись небольшие магазины, которые не работали последние недели в связи с карантинными ограничениями.

Читайте также: Долго, медленно и не всюду: как и когда Европа планирует выходить из карантина