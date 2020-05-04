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Рівень безробіття в Австрії досяг історичного максимуму 

Понеділок, 4 травня 2020, 15:25

У квітні рівень безробіття в Австрії зріс через коронавірусну кризи і досяг нового історичного максимуму. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на австрійське видання Heute.

Служба ринку праці (AMS) повідомила в понеділок, що число безробітних і учасників навчальних програм зросло на 58,2% в річному обчисленні до 571 тисячі осіб. 

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Рівень безробіття виріс на 5,5 процентних пунктів, до 12,8%. 

Всі вікові групи, у всіх галузях промисловості і у всіх федеральних землях постраждали через кризу.

За даними AMS, криза COVID-19 призводила до "екстремального зростання безробіття" починаючи з середини березня.

Нагадаємо, у березні у Франції зафіксували рекордне місячне зростання безробіття.

В Іспанії протягом березня рекордна кількість людей зареєструвалися як безробітні внаслідок карантинних обмежень.

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