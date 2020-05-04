Коронавирус в Германии: 43 погибших за сутки и менее 700 новых случаев

В Германии продолжает снижаться ежедневное количество новых инфицированных коронавирусом, а также уменьшается число умерших.

Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

За последние сутки в Германии подтверждено 679 новых случаев заболевания, общее количество инфицированных с начала эпидемии выросло до 163 175.

Показатель воскресенья на 114 случаев ниже, чем предыдущего дня, когда было 793 случая.

Количество умерших среди инфицированных увеличилась на 43, что привело к увеличению общего количества до 6692. Днем ранее сообщалось о 74 погибших.

Напомним, Германия со следующей недели ослабляет карантин, позволив религиозные службы и посещения музеев, детских площадок, выставок и зоопарков, но только при условии соблюдения строгих мер.

Как сообщалось, федеральное правительство Германии пока не рекомендует поездки на большие расстояния для своих граждан в условиях пандемии коронавируса.