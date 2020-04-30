Город в Швеции из-за коронавируса разбрасывает навоз в парках, чтобы люди в них не гуляли

Шведский город Лунд распорядился разбрасывать навоз в парках, чтобы избежать массовых собраний по случаю весеннего фестиваля и рисков распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Муниципалитет, который также планирует установить барьеры вокруг главного парка города, попросил жителей отказаться от традиционной Вальпургиевой ночи, которая отмечается 30 апреля, очень популярного языческого праздника, что символизирует конец зимы, во время которого шведы поют и устраивают костры в парках и садах.

"Лунд вполне может стать эпицентром распространения коронавируса в последнюю ночь апреля", - заявил председатель Комитета по окружающей среде местного совета Густав Лундблад.

Защищая решение раскидать тонну куриного помета в парке, он сказал: "Мы получаем возможность удобрять газоны, и в то же время это будет вонять и поэтому может быть не так приятно сидеть и пить пиво".

"Навоз из куриного помета очень вонючий" - добавил Лундблад.

Празднование Вальпургиевой ночи, которые могут привлечь до 30 000 посетителей, являются "спонтанными", что делает невозможным их запрет на практике. Лунд - один из важнейших университетских городов Швеции, и большинство его 125 000 жителей - студенты.