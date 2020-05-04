Выздоровление Италии: как страна восстанавливает жизнь после строгого карантина

4 травня в Італії розпочинається так звана "Фаза 2", коли відновлюється робота низки підприємств і послаблюють заходи карантину.

Урядовий декрет, опублікований іще 27 квітня, обговорювали усі.

Отже, як тепер у країні, яка стала одним зі світових лідерів за втратами від коронавірусу, вести бізнес, доїжджати до роботи та проводити час із родиною?

Спробуємо розібратися.

Кузини важливіші за друзів

"Співжиття з вірусом починається для нас усіх… Ми маємо усвідомлювати, що у цій другій фазі крива заражень може знову різко піти вгору. Такий ризик існує, і ми це повинні чітко усвідомлювати. "Фаза 2" ще більше акцентуватиме на важливості збереження соціальної дистанції", – наголосив прем’єр-міністр Джузеппе Конте.

Цей декрет став результатом обговорень уряду на чолі з Конте разом із робочою групою, яку очолює Вітторіо Колао, та із консультаціями із місцевою владою. Дебати щодо цього декрету та його положень тривали з кінця квітня.

Відновлює свою роботу низка підприємств виробничої галузі, відкриваються будівельні компанії, а також усі види гуртової діяльності, пов'язані з ними, із зобов'язанням дотримуватись чинних норм з охорони праці.

Крім того, набиратимуть обертів ті виробництва, які фокусують свою діяльність на експорті, та поступово відновлюватиметься сфера послуг.

Декрет уряду щодо "Фази 2" нарешті дозволяє закладам харчування працювати за схемою take away (на винос), окрім послуги простої доставки їжі.

Отже, відтепер піцу, морозиво, десерти чи будь-яку страву потрібно буде попередньо замовити онлайн та прийти за нею у заклад, що підготує порції на винос. При цьому треба не забувати дотримуватися соціальної дистанції.

Посиденьки з друзями? Від 4 травня їх ще не буде.

Що дозволяють – то це відвідування членів родини, і лише тих, хто проживає в одному муніципалітеті чи регіоні. Але при цьому залишається вимога зберігати дистанцію в один метр та носити маску, щоб повторно не наражати на небезпеку літніх родичів. Складно сказати, чи можливо реалізувати такі вимоги у реальному житті.

Такі вимоги зазначені в письмовому документі, який заповнюють італійці, щоб "легалізувати" родинні відвідини. Крім того, потрібно буде вказати, з ким конкретно контактуватимуть родичі.

Що цікаво: на сайті Кабінету міністрів Італії навіть роз’яснюють, хто може належати до родичів: подружжя, співмешканці, партнери у цивільному шлюбі, родичі, включаючи досить далеких – наприклад, родини двоюрідних братів чи сестер.

А от друзі до цього переліку не входять.

Соціальна дистанція на дитячому майданчику

Щодо релігійних обрядів, то тут було найбільше суперечок, що дозволяти, а що ні.

Дозволена будь-яка процесія (чи це весілля, чи похорон) у складі до 15 осіб, що будуть у масках та дотримуватимуться соціальної дистанції. Проте ще залишатиметься чинною заборона відвідувати месу в церквах.

Щодо спорту, то нарешті італійський уряд дозволяє тут значні послаблення та відновлення тренувань. В першу чергу, йдеться про тренування для професійних спортсменів, що з 4 травня зможуть займатися самостійно в центрах для тренувань.

Від 18 травня відновлять роботу професійні командні види спорту. Щодо аматорів, то заняття на свіжому повітрі дозволені, тільки якщо вони відбуватимуться індивідуально або лише з членами родини.

І, звісно, відтепер італійці знову зможуть бігати та гуляти в парках, але лише із дотриманням дистанції до двох метрів.

Однак лишатимуться під забороною будь-які пікніки, а дитячі майданчики зможуть працювати, якщо там гарантуватиметься соціальна дистанція між дітьми.

І тут виникає проблема: як це пояснити малюкам?

Також від 18 травня в Італії відновлять роботу музеї, культурні та мистецькі виставки та бібліотеки, але з дотриманням вимоги соціального дистанціювання. Для відвідання таких закладів та подій потрібно буде замовляти квитки винятково онлайн.

І щодо італійської системи освіти.

Школи залишатимуться зачиненими до вересня, а тоді планується, що діти ходитимуть до школи лише декілька днів, позмінно, перемежовуючи звичайні уроки з навчанням онлайн.

Винятком є лише випускні класи, учні яких повертаються до школи з 1 червня, щоб готуватися до "італійського ЗНО", перенесеного на 17 червня.

Натомість вже з 4 травня поновлять роботу університети – звичайно, з дотриманням вимог соціального дистанціювання.

"Із пекла – в рай"

Одночасно Італія починає рахувати збитки від "Фази 1" коронавірусу.

Впоратися з "чорним лебедем" італійській економіці нелегко, адже урядовці прогнозують, що наприкінці 2020 року ВВП впаде до 8%, але кажуть і про відновлення до 2021 року (+4,6%).

"Із пекла в рай", – так називають ці плани італійські медіа.

За підрахунками Istat, половина компаній в Італії зупинилися: 49% від загальної кількості, або 2,2 мільйона.

Загалом із 23,3 мільйона загальної кількості зайнятих працівників близько 16 мільйонів залишилися на своїх місцях у тих галузях діяльності, які й досі працюють.

Окрім медичного персоналу (майже 2 мільйони) та працівників сімейного обслуговування (733 тис.) список тих, хто зміг продовжувати діяльність попри карантин, є доволі численним: працівники логістики та транспорту, державні службовці, журналісти, працівники сфери зв'язку, банкіри та страхові компанії, державне управління, викладачі.

Практично всі агровиробництва працювали (94% із 854 тис. робітників) так само і навіть збільшили на 9,6% свої прибутки за березень 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Сфера зв'язку – також у топ-2, оскільки не тільки збільшила свої прибутки на 8%, але й утримала зайнятих працівників.

На третьому місці – звісно ж, фармацевтика (із вищими на 4% прибутками, аніж в аналогічний період минулого року).

Актуальними є як ніколи і працюють майже 24/7 працівники похоронних бюро, аптек, майстерень сантехніки, електрики, столяри тощо – загалом у цих сферах задіяні майже 281 тис. працівників.

Щодо тих, хто втратив найбільше через карантин: автомобільний та авіабізнес (81-82%), рекреаційні та туристичні центри (71,2%), маленькі торговельні точки (68,4%).

При цьому багато обмежень залишаться чинними й під час "Фази 2".

В першу чергу йдеться про дистанційну роботу, що й надалі залишатиметься в пріоритеті.

І, схоже, це стане новим трендом. Згідно з опитуванням Nomisma, навіть коли італійці й повернуться до "нової нормальності", 56% працівників захочуть продовжувати працювати дистанційно.

Навіть в державній службі в такому режимі зможуть працювати від 30 до 40% службовців.

Нові транспортні ризики

Проте найбільш дражливим для італійців залишається питання, як доїхати до роботи і при цьому бути у безпеці.

Італія не зупиняла роботу транспорту, проте його використання було жорстко регламентовано.

Наприклад, для того, щоб зайти в метро Мілана чи Рима, треба не забувати, що сісти можна лише на "правильне крісло", тобто із розрахунку 1-1,5 метра між пасажирами.

Для зручності у міланському метро навіть наклейки спеціальні зробили, де сідати можна, а де – ні.

Аналогічні правила – в автобусах і трамваях.

На другому етапі попит на мобільність збільшиться, а разом із тим – підвищиться повторний ризик зараження COVID-19. Не менша проблема,

чи здатен транспорт з його обмеженнями перевезти працівників підприємств, що відновили свою роботу?

"Відстань в один метр обмежує використання транспортних засобів до 25-30%", – заявляє Арріго Джіана, генеральний менеджер Atm Milano та президент Агенції транспорту та послуг Італії.

Чи буде цього достатньо для перевезення всіх охочих – невідомо. Якщо ні, то уряду доведеться повертатися до рекомендації, виданої ще на початку квітня, про перехід до роботи по змінах і дозвіл працювати вночі, щоб розподілити таким чином транспортні потоки.

Альтернативну пропозицію має Агенція транспорту та послуг Італії – скоротити соціальну дистанцію у транспорті до одного метра зі збереженням чіткого зобов'язання носити маску.

Крім того, представники транспортних асоціацій вимагають від уряду створення спеціального фонду для компенсації збитків від нових правил користування громадським транспортом. Йдеться про суму близько 600 млн євро.

Міністерка інфраструктури та транспорту Італії Паола Де Мікелі визнає проблеми і обіцяє, що "у наступному указі уряду буде серія роз’яснень для галузі пасажирських перевезень, яка зараз переживає досить складну ситуацію".

Водночас вона закликає громадян пересідати на альтернативний та екологічний транспорт – велосипеди, електросамокати, електроскутери, сегвеї тощо. Така "електромобільність може допомогти тим містам та районам міст, які мають більше ніж 60 тис. мешканців".

І можливо навіть, що італійцям із цих районів виділятимуть спеціальний бонус у розмірі 200 євро на придбання велосипеда чи електромобіля для поїздок до роботи.

Автор: Вікторія Вдовиченко,

кандидат історичних наук,

асоційований експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"