Эпидемия в Испании: уровень смертности и новых заражений упал за сутки

За минувшие сутки количество смертей и новых больных с коронавирусом снизилось в Испании, которая готовится к смягчению карантина для части страны.

Таковы последние данные Минздрава Испании, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

В субботу в Испании сообщили о 179 случаях смерти за последние 24 часа. В пятницу их было 229, в четверг - 213.

Число новых больных тоже снизилась до 604 в сутки. В пятницу их было 1 095.

Общее число смертей возросло до 26 478, а число диагностированных случаев - до 223 578.

Почти 134 000 человек выздоровели от начала эпидемии.

Напомним, 6 мая парламент Испании в четвертый раз продлил чрезвычайное положение в связи с эпидемией, поддержав предложение премьера.

Чрезвычайное положение в Испании введено с 14 марта. Каждые 2 недели Конгресс должен утвердить его продолжение. Срок предыдущего продления истек 9 мая.