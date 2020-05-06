Три шага к нормальной жизни: как Испания хочет положить конец коронавирусному кризису

З минулої суботи мадридські вулиці повертаються від майже порожнечі до життя — потоку людей, батьків з дітьми, бігунів, скейтерів і велосипедистів.

До звичного вигляду їм ще далеко: раніше залюднені тераси барів і ресторанів зачинені, а перехожі тримаються на відстані один від одного, практикуючи досі рекомендовану звичку соціального дистанціювання.

Утім, 26 квітня почалося послаблення обмежень. Іспанцям дозволили перебувати надворі з маленькими дітьми, а з 2 травня дорослі можуть перебувати на вулиці кілька годин зранку і ввечері, виходити удвох (до цього можна було по одному), бігати чи займатися спортом надворі, хоча поки що по одному. Ще три години на прогулянки для тих, кому за 70, і решта дня — з 12.00 до 19.00 — для батьків з дітьми до 14 років.

У містечках і селах, де менше 5 тис. мешканців, обмеження значно м’якші. З 4 травня відчинилися невеликі магазини і заклади, що приймають клієнтів за записом, на кшталт перукарень, стоматологічних кабінетів чи салонів краси. Ресторани повертаються до роботи тільки на винос.

В очікуванні 11 травня

Зараз Іспанія — у нульовій фазі виходу з карантину. Далі, відповідно до урядового плану, повинні бути ще три.

Під час фази 1 дозволять збиратися у групах до 10 осіб за умови дотримання дистанції; відкриття малого бізнесу, вуличних терас барів і ресторанів, готелів, релігійних установ, ринків, культурних подій, музеїв, установ для похоронних церемоній — усе це з обмеженням кількості відвідувачів.

Дозволять заняття спортом для решти, окрім того, що передбачає фізичний контакт і користування переодягальнями. В авто можна буде їздити більш ніж одній людині, але в масках, якщо це не одна родина.

Фаза 2 передбачає відкриття ресторанів у звичайному режимі з обмеженням кількості відвідувачів; дозвіл на поїздки у заміський будинок у межах однієї провінції; відкриття кіно і театрів на третину місткості; деякі культурні заходи; полювання і риболовлю; відкриття деяких категорій освітніх і дитячих закладів; ТРЦ з певними обмеженнями.

І остання фаза 3 — повернення ресторанів до звичного режиму, але з розмежуванням для відвідувачів; більше свободи пересування, зокрема між провінціями; збільшення дозволеної кількості відвідувачів торговельних закладів до 50% місткості; відкриття дискотек і клубів за умови максимального заповнення на третину; відкриття пляжів за умови дистанціювання.

Далі — повернення до звичного життя.

Кожна фаза, окрім нульової, має тривати 14 днів.

За урядовим планом перехід від одного етапу до іншого має визначатися показниками захворюваності протягом цього періоду в кожній провінції.

А ще — низкою інших факторів: спроможністю системи охорони здоров’я обслужити кількість хворих, дотриманням вимог до захисту на роботі, у громадських закладах і транспорті, показниками мобільності та соціальної економіки.

Наразі очікується, що більшість провінцій в Іспанії вийдуть з нульової фази 11 травня.

Відлуння Великої рецесії

Однозначних прогнозів щодо наслідків епідемії для іспанської економіки ще немає, оскільки не відомо, наскільки швидко і безповоротно вдасться вийти з карантину.

В уряді прогнозують, що у 2020-му зростання реального ВВП обвалиться до -9,2% у річному вимірі, а наступного року повернеться до +6,8%. Оцінки центробанку Іспанії — обвал від -6,6% до -13,6% і зростання від +5% до +8% у 2021-му. МВФ прогнозує -8% цього року і +4,3% наступного. Експорт впаде на 27%, а імпорт на 31%, із відновленням до +9-11% у 2021-му.

Також очікують збільшення державного боргу до 115% ВВП з 95% у 2019-му і дефіциту бюджету до 10,3% з 2,8% цьогоріч. Тобто Іспанія очікує серйозного просідання своєї економіки цього року і пожвавлення наступного.

За час карантину, починаючи з 12 березня, в Іспанії втратили роботу близько 950 тисяч людей.

За підрахунками уряду, безробіття у річному вимірі за 2020 рік сягне 19%, а на 2021-й прогнозують 17,2% за умови пожвавлення економіки. Вищими ці показники були хіба що під час Великої рецесії, яку Іспанія переживала у 2008-2014 роках — тоді піковим значенням було 26%.

Абсолютним лідером за втратою робочих місць очікувано є сектор послуг, особливо у туристичних регіонах на кшталт Андалусії, Канарських островів, Каталонії, регіону Мадрида. У сфері послуг станом на квітень зареєстровано понад 2,7 млн шукачів роботи.

Для порівняння, в інших секторах — аграрному та рибному, будівництві, промисловості — цей показник варіюється від 160 тис. до 340 тис.

За віковими категоріями теж очікувано потерпають молоді: 33% іспанців віком до 25 років були без роботи у березні. До слова, на піку виходу Іспанії з Великої рецесії безробітних серед молоді було 55%.

План на 140 млрд євро

З огляду на такі цифри, майже з початку карантину в Іспанії паралельно із протидією епідемії обговорюють підтримку економіки. Мета — щоб короткотермінова криза не переросла у затяжну стагнацію.

17 березня очільник уряду Педро Санчес оголосив, що Іспанія збирається мобілізувати €200 млрд, або близько 20% ВВП, для захисту робочих місць і утримання на плаву економіки, зокрема малого і середнього бізнесу, самозайнятих.

Станом на зараз виділено близько €140 млрд. Найбільша категорія — понад €100 млрд — це пільгові кредитні лінії для малого і середнього бізнесу та самозайнятих підприємців.

28 млрд євро спрямовуються на фінансування додаткових держвидатків: Міністерству охорони здоров’я, трансфери на рахунки регіонів і один із найважливіших компонентів — фінансування схеми ERTE.

Вона дозволяє компаніям тимчасово скорочувати працівників або їхні робочі години зі збереженням місця і певного рівня оплати праці на період скорочення, що субсидується з мобілізованих коштів.

Майже від початку карантину виникла небезпека масових звільнень не тільки на малих підприємствах, а й тисяч працівників у великих компаніях. Тож цю схему запровадили, як тимчасову "подушку безпеки", аби зберегти робочі місця і підтримати попит після епідемії.

Серед роботодавців, які ще в середині березня заявили, що скористаються схемою — автовиробники Seat і Volkswagen, Burger King, готельна група Iberostar, торгова мережа Cortefeil. У декого з них зміни торкнулися до 90% персоналу.

Ще одна категорія, яка фінансується з цього фонду — компенсація надходжень, втрачених через скасування ПДВ на певні види товарів, як-от санітарні маски чи антисептики, або через мораторій на сплату соціальних внесків.

Усі ці заходи мають на меті, з одного боку, підтримати ліквідність бізнесу, особливо малого і середнього, аби той зміг повернутися до роботи після карантину. А з іншого — зберегти робочі місця і попит, що живитиме цей врятований від закриття бізнес.

Для найбільш вразливих верств з травня запущено систему виплати гарантованого мінімального доходу, яка коштуватиме державі €5,5 млрд на рік.

Розмір виплат варіюватиметься між 12 різними категоріями отримувачів, чиє матеріальне становище ретельно перевірятимуть, аби уникнути зловживань.

Третій фронт

6 травня іспанський парламент проголосує за продовження режиму надзвичайної ситуації на наступні два тижні. Це забезпечує правову основу для поступового виходу з карантину.

Утім, ще кілька днів тому було незрозуміло, чи набереться у парламенті голосів для рішення про продовження надзвичайної ситуації.

Керівництво консервативної Народної партії відмовлялося голосувати за продовження, стверджуючи, що надзвичайна ситуація мала запобігти колапсу в системі охорони здоров’я. А тепер у ній більше немає потреби.

Хоча з початку карантину ця сила критикувала уряд за недостатню жорсткість і оперативність обмежувальних заходів. Загалом консервативне і праве крило іспанської політики послідовно виступає проти Санчеса і його уряду.

Республіканська лівиця Каталонії теж відмовляється голосувати за це рішення, критикуючи уряд за централізацію — їй доводиться змагатися у такій риториці з прихильниками від’єднання у каталонському політикумі.

Дещо з інших міркувань могла не підтримати продовження надзвичайної ситуації Баскійська націоналістична партія, на чиї голоси покладається уряд. Вони теж виступають проти централізації, вимагаючи більшої залученості урядів автономій до формування алгоритму послаблення обмежень у регіонах.

Тож цими днями прем'єр Санчес вів переговори з представниками партій, які могли піти на компроміс.

Баскійські націоналісти погодилися підтримати продовження надзвичайної ситуації в обмін на домовленість про те, що центральний уряд координуватиме з урядами автономій конкретні кроки з послаблення обмежень — наприклад, стосовно свободи пересування, транспортних послуг, забезпечення товарами.

Також рішення має підтримати правоцентристи "Сьюдаданос". Хоча загалом партія відома жорсткою опозицією до Санчеса і його уряду, особливо за попереднього очільника Альберта Рівери, проте зараз фракція вирішила проголосувати за продовження надзвичайної ситуації, розбивши звичну останнім часом антиурядову праву коаліцію.

За це уряд проводитиме зі "Сьюдаданос" регулярні консультації щодо виходу з карантину і збільшення підтримки малого і середнього бізнесу, власників якого у партії вважають своїм базовим електоратом.

Таким чином, поки епідеміологічний фронт стабілізується і увага зміщується на економічний, боротьба на політичному фронті загострюється.

Автор: Анна Корбут,

журналістка, Мадрид