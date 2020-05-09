Епідемія в Іспанії: рівень смертності і нових заражень впав за добу

За минулу добу кількість смертей і нових хворих із коронавірусом знизилась в Іспанії, яка готується до пом’якшення карантину для частини країни.

Такими є останні дані МОЗ Іспанії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

У суботу в Іспанії повідомили про 179 випадків смерті за останні 24 години. У п’ятницю їх було 229, у четвер - 213.

Кількість нових хворих теж знизилася до 604 за добу. У п’ятницю їх було 1 095.

Загальне число смертей зросло до 26 478, а число діагностованих випадків - до 223 578.

Майже 134 тисячі людей одужали від початку епідемії.

Нагадаємо, 6 травня парламент Іспанії вчетверте продовжив надзвичайний стан у зв’язку з епідемією, підтримавши пропозицію прем’єра.

Надзвичайний стан в Іспанії запроваджений з 14 березня. Кожні 2 тижні Конгрес має затвердити його продовження. Термін попереднього продовження сплив 9 травня.