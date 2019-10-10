Албания, Сербия и Северная Македония подписали "мини-Шенген"

Лидеры Сербии, Албании и Северной Македонии в четверг подписали так называемое "мини-шенгенское" соглашение, по образцу свободной от границ зоны ЕС, что предусматривает свободное движение людей, товаров, капиталов и услуг между тремя странами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

Три балканские страны хотят, чтобы к 2021 году их граждане могли пересекать границу только по удостоверению личности.

Трое лидеров заявили, что ожидают присоединения к соглашению всех шести стран Западных Балкан в ближайшее время. Они отмечают, что инициатива не означает отказа от членства в ЕС, а наоборот - они считают, что это ускорит продвижение вперед.

"Мы посылаем сообщение о том, что политические отношения в регионе становятся проще, что Балканы - это уже не пороховая бочка, а регион стабильности, экономического развития, верный европейской интеграции и улучшению стандартов своих граждан", - отметил премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев.

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Все три балканские страны стремятся в будущем присоединиться к Европейскому Союзу. Они надеются, что соглашение поможет ускорить экономическое восстановление и увеличить иностранные инвестиции благодаря открытым границам в то время, как процесс расширения ЕС тормозится из-за Brexit и другие вопросы.

15 октября в Люксембурге состоится встреча глав МИД стран-членов ЕС, на которой планируется принять решение о начале переговоров о вступлении с Северной Македонией и Албанией.

Впрочем, по данным СМИ, Евросоюз снова может отложить начало переговоров из-за сопротивления Франции и ряда других стран.