Украина и Польша могут заключить соглашение насчет сезонных работников, чтобы "урегулировать актуальные вопросы пребывания украинских трудовых мигрантов" в Польше.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-служб МИД Украины, об этом шла речь на встрече заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднаря с послом Польши в Украине Бартошем Цихоцким.

"Учитывая динамику пограничного движения последних дней, Украина и Польша будут работать над восстановлением регулярного транспортного сообщения. В этом контексте также будут согласовываться вопросы упрощения процедур получения рабочих виз и пересечения общей границы гражданами.

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Стороны рассматривают возможность заключения соглашения в области трудоустройства сезонных рабочих, которое позволит урегулировать актуальные вопросы пребывания украинских трудовых мигрантов на территории Польши", - говорится в сообщении пресс-службы МИД.

Как сообщалось ранее, сегодня в Польше возобновились внутренние авиаперевозки; летать можно в 8 городов.

Аэропорт "Киев" сообщил о возобновлении рейсов в ЕС уже с 16 июня. Среди них есть рейсы и в Польшу.