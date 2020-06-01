Министр назвал первые страны, с которыми Украина восстановит авиасообщение

Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что международное авиасообщение Украина возобновит с 15 июня - прежде всего речь идет о рейсах по туристическим направлениям.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Криклий рассказал в эфире программы "Сніданок з 1+1".

По словам министра, Украина восстанавливает международное и внутреннее авиасообщение с 15 июня. При этом министр допустил, что внутреннее авиасообщение откроется "возможно, немного раньше".

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Из зарубежных направлений прежде всего полеты могут быть восстановлены с туристическими странами.

"Наиболее популярные - это то, что все ждут: Турция, Греция, Кипр. В Европе - Черногория, Хорватия. Более точные данные в течение недели озвучим. И Грузия", - сказал Криклий.

По его словам, пока точно не будет возобновляться авиасообщение с Италией и Испанией.

"Мы открытие направлений делаем на двух условиях. Первое, если страны открываются в отношении к нам. Вторая - эпидемиологическая ситуация", - пояснил министр.

По его словам, рейсы не будут восстанавливаться в страны, если эпидемиологическая ситуация в них составит риски. Криклий также сообщил, что сейчас ищется решение, чтобы туристы проходили экспресс-тесты на коронавирус в аэропорту.

"Это удобнее, чем 14-дневный карантин. Его можно сдать, два-три часа подождать - и уже можно выходить в город", - отметил министр.

Ранее сообщалось, что авиасообщение между Украиной и Австрией может восстановиться после 23 июня.

Кипр, с которым идут переговоры об открытии авиасообщения, обязался покрыть все расходы для туристов, если кто-то из них получит положительный результат теста на коронавирус во время отпуска в островном государстве.

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