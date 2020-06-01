Україна та Польща можуть укласти угоду щодо сезонних працівників, щоб "врегулювати актуальні питання перебування українських трудових мігрантів" у Польщі.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС України, про це йшлося на зустрічі заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара з послом Польщі в Україні Бартошем Ціхоцьким.

"Враховуючи динаміку прикордонного руху останніх днів, Україна та Польща будуть працювати над відновленням регулярного транспортного сполучення. У цьому контексті також будуть узгоджуватися питання спрощення процедур отримання робочих віз та перетину спільного кордону громадянами.

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Сторони розглядають можливість укладення угоди в галузі працевлаштування сезонних робітників, яка дозволить врегулювати актуальні питання перебування українських трудових мігрантів на території Польщі", - йдеться у повідомленні пресслужби МЗС.

Як повідомлялося раніше, сьогодні у Польщі відновились внутрішні авіаперевезення. Поки що літати можна тільки до 8 міст.

Аеропорт "Київ" повідомив про відновлення рейсів до ЄС вже з 16 червня. Серед них є рейси і до Польщі.