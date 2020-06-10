Республиканцы призвали Трампа не выводить американские войска из Германии

Республиканцы в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей США призвали президента Дональда Трампа не выводить американские войска из Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В письме 22 законодателя во главе с республиканским представителем Маком Торнберри утверждают, что сокращение и ограничение численности войск в Европе ослабят НАТО и вызовут агрессию со стороны России.

"Мы считаем, что такие шаги могут нанести существенный вред национальной безопасности США, а также укрепят позиции России в наш убыток", - написали представители Республиканской партии.

На прошлой неделе газета Wall Street Journal сообщила, что Трамп одобрил вывод более четверти из почти 35 000 военнослужащих, дислоцированных в Германии, и ограничил присутствие США там 25 000 военнослужащими.

Берлин заявления, что не получал подтверждение из Вашингтона о том, что Соединенные Штаты планируют вывести военнослужащих из Германии.

Отдельные депутаты Бундестага уже раскритиковали это решение, считая его политическим.