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Республіканці закликали Трампа не виводити американські війська з Німеччини

Середа, 10 червня 2020, 10:21

Республіканці в Комітеті з питань збройних сил Палати представників США закликали президента Дональда Трампа не виводити американські війська з Німеччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

У листі 22 законодавці на чолі з республіканським представником Маком Торнберрі стверджують, що скорочення і обмеження чисельності військ в Європі послаблять НАТО і викличуть агресію з боку Росії.

"Ми вважаємо, що такі кроки можуть завдати істотної шкоди національній безпеці США, а також зміцнять позиції Росії в наш збиток", - написали представники Республіканської партії.

Минулого тижня газета Wall Street Journal повідомила, що Трамп схвалив виведення понад чверті з майже 35 000 військовослужбовців, дислокованих в Німеччині, і обмежив присутність США там 25 000 військовослужбовцями.

Берлін заяви, що не отримував підтвердження з Вашингтона про те, що Сполучені Штати планують вивести військовослужбовців з Німеччини.

Окремі депутати Бундестагу вже розкритикували це рішення, вважаючи його політичним.

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