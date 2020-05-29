Дания и Норвегия открывают границы для своих граждан

Правительства Норвегии и Дании заключили соглашение о разрешении на туристические поездки для граждан двух стран с 15 июня.

Об этом заявила премьер-министр Эрна Солберг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

"Соглашение между Данией и Норвегией означает, что датские туристы могут приехать в Норвегию, а норвежские туристы могут поехать в Данию", - сказала Солберг.

Соглашение означает, что гражданам не нужно оставаться в карантине после путешествия между Норвегией и Данией.

Солберг подчеркнула, что туристы должны ознакомиться с национальными правилами в отношении поездок и инфекционного контроля и соблюдать их, и эти правила не обязательно одинаковы в Норвегии и Дании.

Она также отметила, что решение о путешествиях в Швецию без карантинного обязательства пока не принималось.

Напомним, Норвегия ранее объявила новые правила передвижений, позволив въезд путешественникам, которые прибывают по бизнесу из Дании, Финляндии, Исландии и Швеции.