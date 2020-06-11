Устроившего стрельбу в мечети возле Осло мужчину приговорили к 21 году тюрьмы

В Норвегии вынесли приговор 22-летнему Филиппу Мансгаусу, который в августе 2019 года устроил стрельбу в мечети в пригороде Осло и убил свою сводную сестру.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию NRK.

Приговор в виде 21 года лишения свободы с минимальным сроком отбывания наказания 14 лет соответствует запросу прокуратуры. Вердикт судей единогласен.

Мансгаус также должен будет выплатить компенсацию родственникам и оплатить судебные издержки.

Он убил свою сводную 17-летнюю сестру и напал на мечеть Аль-Нур в Бейруме 10 августа прошлого года.

В Норвегии 21 год лишения свободы - это максимально возможное наказание для особо опасных преступников.

В частности, такой приговор получил Андерс Брейвик - организатор и исполнитель теракта в Осло в 2011 года, в результате которого погибли 77 человек, а 151 получили ранения. Мансгаус открыто выражал симпатии Брейвику.

После окончания срока в 21 год, по норвежским законам, суд может продолжать наказание каждые пять лет, если сочтет это необходимым.

По мнению стороны обвинения, в деле Мансгауса нет смягчающих обстоятельств, а сам обвиняемый представляет опасность для общества. Адвокат настаивал на том, что его подзащитный является невменяемым и должен быть направлен на принудительное лечение.