Молодика, що влаштував стрілянину в мечеті біля Осло, засудили до 21 року тюрми

У Норвегії винесли вирок 22-річному Філіпу Мансгаусу, який в серпні 2019 року влаштував стрілянину в мечеті в передмісті Осло і вбив свою зведену сестру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію NRK.

Вирок у вигляді 21 року позбавлення волі з мінімальним терміном відбування покарання 14 років відповідає запиту прокуратури. Вердикт суддів одноголосний.

Мансгаус також повинен буде виплатити компенсацію родичам і сплатити судові витрати.

Він вбив свою зведену 17-річну сестру і напав на мечеть Аль-Нур в Бейрумі 10 серпня минулого року.

У Норвегії 21 рік позбавлення волі - це максимально можливе покарання для особливо небезпечних злочинців.

Зокрема, такий вирок отримав Андерс Брейвік - організатор і виконавець теракту в Осло в 2011 року, внаслідок якого загинули 77 осіб, а 151 отримала поранення. Мансгаус відкрито висловлював симпатії Брейвіку.

Після закінчення терміну в 21 рік, за норвезькими законами, суд може продовжувати покарання кожні п'ять років, якщо вважатиме це за необхідне.

На думку сторони обвинувачення, у справі Мансгауса немає пом'якшуючих обставин, а сам обвинувачений становить небезпеку для суспільства. Адвокат наполягав на тому, що його підзахисний є неосудним і повинен бути направлений на примусове лікування.