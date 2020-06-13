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Албания торжественно встретила первых туристов из Беларуси после отмены ограничений

Суббота, 13 июня 2020, 17:36

Албания приняла первый чартерный рейс с туристами из Беларуси, которые в пятницу прибыли в международный аэропорт Тираны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на албанское агентства АТА.

Туристический чартер организовала компании "Белавиа", национальный авиаперевозчик Беларуси.

 

Чартерные рейсы будут выполняться на протяжении лета два раза в неделю по вторникам и пятницам.

Премьер-министр Эди Рама опубликовал фотографии прибытия первых белорусских туристов. Пассажирам устроили праздничную встречу, но все они придерживались правил гигиены – были в масках, а на входе в терминал им измеряли температуру.

Ранее сообщалось, что Албания может вернуть часть "коронавирусных" ограничений в связи с рекордным ростом количества новых больных и госпитализированных.

Напомним, граждане Украины с 15 июня смогут путешествовать в Албанию без ограничений на границе, связанных с коронавирусом.

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