Албанія урочисто зустріла перших туристів з Білорусі після скасування обмежень

Албанія прийняла перший чартерний рейс з туристами з Білорусі, які в п'ятницю прибули в міжнародний аеропорт Тирани.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на албанське агентство АТА.

Туристичний чартер організувала компанії "Бєлавіа", національний авіаперевізник Білорусі. Чартерні рейси будуть виконуватися протягом літа два рази на тиждень по вівторках і п'ятницях.

Прем'єр-міністр Еді Рама у соцмережі опублікував фотографії прибуття перших білоруських туристів.

Пасажирам влаштували святкову зустріч, але всі вони дотримувалися правил гігієни - були в масках, а на вході в термінал їм вимірювали температуру.

Раніше повідомлялося, що Албанія може повернути частину "коронавірусних" обмежень у зв’язку з рекордним зростанням кількості нових хворих та госпіталізованих.

Нагадаємо, громадяни України з 15 червня зможуть подорожувати до Албанії без обмежень на кордоні, пов’язаних із коронавірусом.

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