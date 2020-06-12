В Албании три дня подряд - рекордный рост количества новых больных

Албания может вернуть часть "коронавирусных" ограничений в связи с рекордным ростом количества новых больных и госпитализированных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканський оглядач".

Премьер-министр Албании Эди Рама вечером 11 июня обратился к гражданам и бизнесу с просьбой принять меры против распространения COVID-19, отметив, что за предыдущие три дня в Албании госпитализировано рекордное количество людей - больше, чем на пике эпидемии в середине апреля.

Глава правительства отметил, что не хочет устраивать "карательное наступление" на предприятия, которые не соблюдают меры безопасности, но дальнейшее развитие событий зависит от ответственности людей.

"Если количество госпитализированных будет продолжать расти и увеличиваться количество нуждающихся в аппаратах искусственной вентиляции легких, то Албании придется начинать все сначала", - заявил Эди Рама.

По данным Министерства здравоохранения Албании, ситуация ухудшилась из-за нарушения гражданами и предприятиями правил дистанции, масочного режима и мер личной гигиены.

По состоянию на 11 июня, в Албании с 2,8 миллиона населения с начала эпидемии подтвердили 1385 случаев коронавируса. Из них более 120 зафиксировали за последние три дня, причем все три суточных показателя - рекордные за время эпидемии. Около половины новых случаев фиксируют в столице Тиране.

Эта тенденция потенциально ставит под угрозу включение Албании в список стран, для граждан которых ЕС откроет границы с 1 июля.

Карантин в Албании были одними из самых строгих в Европе. Страна начала ослаблять его с конца апреля. Во время последнего послабления, 1 июня, открыли сухопутные границы с соседними странами и начали открывать пляжи.

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