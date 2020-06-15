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Турция блокирует в НАТО планы обороны Восточной Европы - СМИ

Понедельник, 15 июня 2020, 08:59

Турция блокирует в НАТО реализацию новых оборонных планов в Восточной Европе.

Об этом стало известно немецкому агентству DPA, пишет "Европейская правда" со ссылкой на SZ.

В обмен на изменение своей позиции Турция просит Североатлантический альянс о большей поддержке ее интересов.

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По данным немецкого агентства, речь идет главным образом о признании курдских групп PYD и YPG террористическими организациями, с чем некоторые члены Альянса не согласны.

Турецкие власти считают, что партия "Демократический союз" (PYD), основная политическая группа сирийских курдов, и Отряды народной самообороны (YPG) связаны с запрещенной в Турции сепаратистской Рабочей партией Курдистана (PKK).

Штаб-квартира НАТО не стала комментировать эту тему по просьбе DPA. Преcс-секретарь лишь отметил, что у Альянса есть планы для защиты всех союзников.

Представитель турецкого представительства в НАТО отметил: "Мы не считаем целесообразным, чтобы темы, которые являются чувствительными и конфиденциальными для Альянса, были предметом статей в прессе".

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