США оставили Турцию без истребителей F-35 из-за покупки российских С-400

Комитет Сената США по вооруженным силам уполномочил ВВС США сохранить шесть новых истребителей F-35, сначала проданных Турции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Самолеты не были доставлены Турции из-за разногласий по поводу покупки Анкарой российской системы противоракетной обороны С-400, которая, по словам Пентагона, несовместима с F-35. Позже США исключили Турцию из программы F-35 после покупки С-400.

Комитет дал одобрение на закупку для американской армии 95 самолетов F-35 на общую сумму $9,1 млрд, что на 14 штук больше, чем просила администрация президента Дональда Трампа.

Напомним, Москва и Анкара достигли принципиального согласия о поставке второй партии зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию.

Поставки первой партии С-400 для Анкары начались в июле 2019 года. Сумма контракта составила $2,5 млрд.