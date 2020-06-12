Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Украина стала членом Программы расширенных возможностей НАТО

В Лондоне памятник Черчиллю закрыли щитами, чтобы защитить от антирасистов

Украинцы с 15 июня смогут ездить в Албанию, США, Турцию и Британию

Украина с 15 июня открывает пункты пропуска в аэропортах для иностранцев






США оставили Турцию без истребителей F-35 из-за покупки российских С-400

Пятница, 12 июня 2020, 13:53

Комитет Сената США по вооруженным силам уполномочил ВВС США сохранить шесть новых истребителей F-35, сначала проданных Турции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Самолеты не были доставлены Турции из-за разногласий по поводу покупки Анкарой российской системы противоракетной обороны С-400, которая, по словам Пентагона, несовместима с F-35. Позже США исключили Турцию из программы F-35 после покупки С-400.

Комитет дал одобрение на закупку для американской армии 95 самолетов F-35 на общую сумму $9,1 млрд, что на 14 штук больше, чем просила администрация президента Дональда Трампа.

Напомним, Москва и Анкара достигли принципиального согласия о поставке второй партии зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию.

Поставки первой партии С-400 для Анкары начались в июле 2019 года. Сумма контракта составила $2,5 млрд.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Турция США
powered by lun.ua