Греция открылась для туристов: украинцам нужно сдавать тест и проходить карантин

Греция в понедельник открыла свои основные аэропорты в Афинах и Салониках для граждан ЕС и граждан третьих стран, чтобы увеличить количество международных рейсов и восстановить туризм после трехмесячного карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Пассажиры, прибывающие из стран, которые Агентство по безопасности полетов (EASA) считает опасными в связи с распространением коронавируса, должны будут сдать тест.

Посетители с отрицательным результатом подлежат обязательному карантину на 7 дней, тогда как те, кто сдаст положительный тест, должны провести 14 дней под контролируемым карантином.

Пассажиры, прибывающие из следующих стран с низким уровнем риска, будут подвергаться только случайным проверкам Албания, Китай, Австралия, Япония, Израиль, Ливан, Черногория, Новая Зеландия, Северная Македония, Сербия, Южная Корея.

Следует отметить, что Украина входит в список стран с высоким риском заражения, поэтому по прилету необходимо будет сдавать тест и проходить карантин.

Также нельзя будет прилететь в Грецию, а затем отправиться в другую европейскую страну.

Ограничения на въезд остаются для пассажиров из Великобритании и Турции.

Ожидается, что с 1 июля международные рейсы будут разрешены во все аэропорты Греции, и путешественники будут проходить по прибытии только выборочные проверки.

Напомним, несмотря на новости о восстановлении авиарейсов, границы ЕС для украинцев пока остаются закрытыми.

Еврокомиссия объявила о постепенном открытия границ ЕС для граждан третьих стран с 1 июля и назвала критерии, по которым третьи страны могут попасть в список тех, для кого ограничения снимут в первую очередь.

Украина с 15 июня открывает пункты пропуска в аэропортах для иностранцев. Отмена запрета на въезд для иностранцев является одним из условий, чтобы получить взаимное открытие границ со стороны ЕС.

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