Греція відкрилася для туристів: українцям треба здавати тест і проходити карантин

Греція в понеділок відкрила свої основні аеропорти в Афінах і Салоніках для громадян ЄС і громадян третіх країн, щоб збільшити кількість міжнародних рейсів і відновити туризм після тримісячного карантину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Пасажири, що прибувають з країн, які Агентство з безпеки польотів (EASA) вважає небезпечними у зв'язку з поширенням коронавірусу, повинні будуть здати тест.

Відвідувачі із негативним результатом підлягають обов'язковому карантину на 7 днів, тоді як ті, хто здасть позитивний тест, повинні провести 14 днів під контрольованим карантином.

Пасажири, що прибувають з наступних країн з низьким рівнем ризику, будуть піддаватися тільки випадковим перевіркам: Албанія, Китай, Австралія, Японія, Ізраїль, Ліван, Чорногорія, Нова Зеландія, Північна Македонія, Сербія, Південна Корея.

Слід зазначити, що Україна входить до списку країн з високим ризиком зараження, тому по прильоту необхідно буде здавати тест і проходити карантин.

Також не можна буде прилетіти в Грецію, а потім відправитися в іншу європейську країну.

Обмеження на в'їзд залишаються для пасажирів з Великої Британії й Туреччини.

Очікується, що з 1 липня міжнародні рейси будуть дозволені в усі аеропорти Греції, і мандрівники будуть проходити після прибуття тільки вибіркові перевірки.

Нагадаємо, попри новини про відновлення авіарейсів, кордони ЄС для українців поки що залишаються закритими.

Єврокомісія оголосила про поступове відкриття кордонів ЄС для громадян третіх країн з 1 липня та назвала критерії, за якими треті країни можуть потрапити до списку тих, для яких обмеження знімуть у першу чергу.

Україна з 15 червня відкриває пункти пропуску в аеропортах для іноземців. Скасування заборони на в'їзд для іноземців є однією з умов, щоби отримати взаємне відкриття кордонів з боку ЄС.

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