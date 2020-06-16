Трамп подтвердил сокращение войск США в Германии и объяснил, почему

Президент Дональд Трамп подтвердил в понедельник, что сократит численность американских войск в Германии до 25 тысяч.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Он обвинил Германию, близкого союзника США в том, что она не выполнила поставленные цели расходов на оборону в НАТО и якобы использовала Соединенные Штаты в вопросах торговли.

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Выступая перед журналистами, Трамп пообещал придерживаться своего плана, если Берлин не изменит курс.

"Мы защищаем Германию, а они - нарушители. Это не имеет смысла. Поэтому я сказал, что мы собираемся сократить количество солдат до 25 тысяч", - сказал Трамп, добавив, что они очень "плохо относятся к нам в торговле".

Если намерения Трампа будут реализованы, США сократят примерно 9500 военнослужащих в Германии.

Заявление Трампа стала первым официальным подтверждением запланированного сокращения численности войск, о котором впервые сообщило издание Wall Street Journal.

Отдельные депутаты Бундестага немедленно раскритиковали это решение, считая его политическим.