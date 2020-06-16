Трамп підтвердив скорочення військ США в Німеччині і пояснив, чому

Президент Дональд Трамп підтвердив у понеділок, що скоротить чисельність американських військ в Німеччині до 25 тисяч.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Він звинуватив Німеччину, близького союзника США у тому, що вона не виконав поставлені цілі витрат на оборону в НАТО та нібито використовувала Сполучені Штати в питаннях торгівлі.

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Виступаючи перед журналістами, Трамп пообіцяв дотримуватися свого плану, якщо Берлін не змінить курс.

"Ми захищаємо Німеччину, а вони - порушники. Це не має сенсу. Тому я сказав, що ми збираємося скоротити кількість солдатів до 25 тисяч ", - сказав Трамп, додавши, що "вони дуже погано ставляться до нас в торгівлі".

Якщо наміри Трампа будуть реалізовані, США скоротять приблизно 9500 військовослужбовців у Німеччині.

Заява Трампа стала першим офіційним підтвердженням запланованого скорочення чисельності військ, про який вперше повідомило видання Wall Street Journal.

Окремі депутати Бундестагу негайно розкритикували це рішення, вважаючи його політичним .