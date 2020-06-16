Южная Корея заявила, что КНДР взорвала межкорейский офис связи

Южная Корея заявила, что Северная Корея взорвала офисное здание связи к северу от границы между странами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Южнокорейское министерство по вопросам объединения заявило, что разрушение здания в северокорейском пограничном городе Кэсон произошло в 14:49 во вторник.

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Офис, который расположен на территории КНДР, был открыт в 2018 году, чтобы помочь двум Кореям общаться. Отделение связи с января пустовало из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Ранее Северная Корея угрожала снести здание, усилив свою жесткую риторику по поводу неспособности Сеула помешать активистам распространять пропагандистские листовки через границу.

Некоторые эксперты говорят, что Северная Корея выражает свое разочарование, потому что Сеул не смог восстановить совместные экономические проекты из-за санкций.

По данным южнокорейского агентства Yonhap, военные Южной Кореи усилили наблюдение за КНДР, войска приведены в состояние повышенной готовности.

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Военные Северной Кореи во вторник пригрозили вернуться в зону, демилитаризованную в соответствии с межкорейскими мирными соглашениями.

Влиятельная сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына на днях заявила, что КНДР снесет "ненужный" межкорейский офис связи в приграничном городе Кэсон и военным будет поручено придумать следующий шаг возмездия "вражеской" Южной Корее.

Северная и Южная Кореи технически все еще находятся в состоянии войны, поскольку после ее завершения в 1953 году мирное соглашение не было подписано.