Ким Чен Ын отказался от ядерного моратория: КНДР планирует испытать новейшее оружие

Северокорейский лидер Ким Чен Ын намерен возобновить ядерные испытания, сняв мораторий, который действовал с 2018 года.

Об этом он заявил 1 января 2020 в речи в завершение встречи Центрального комитета Корейской рабочей партии, правящей политической силы КНДР, тезисы из которой опубликовало северокорейское информагентство.

Ким Чен Ын несколько раз подчеркнул, что считает виновником своего решения Соединенные штаты, которые, по его словам, продолжают усиливать Южную Корею и поставлять туда новейшее военное оборудование.

"Нет оснований для того, чтобы нам в одностороннем порядке придерживаться наших односторонних обязательств в таких условиях", - пояснил лидер КНДР.

Ким Чен Ын, который является верховным главнокомандующим Северной Кореи, официально установил целью государства усиление вооруженных сил и отдельно отметил, что скоро состоится испытание нового "стратегического оружия", хотя в то же время оставил намек на то, что может согласиться на денуклеаризации в случае снятия санкций с Северной Корее.

Ранее уже сообщалось о намерениях Пхеньяна возобновить испытания в рамках своей ядерной программы, несмотря на единодушные протесты мирового сообщества. Дональд Трамп не исключал, что это произойдет еще до нового года, и заявлял, что США готовы к любому "рождественскому подарку" от КНДР.

Также есть данные, что в октябре КНДР провела испытания баллистической ракеты с подводной лодки.