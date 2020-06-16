Жители двух городов на границе Чехии и Польши протестовали из-за продолжения ограничений

Жители чешского Тешина и польского Цешина протестовали против решения не открывать государственную границу между их городами с 15 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

В понедельник вечером жители чешского Тешина и польского Цешина вышли на молчаливый протест против продолжения закрытия границы между Чехией и Силезским воеводством Польши.

Люди с обеих сторон границы собрались на мосту через реку Олже.

Этот участок границы стала исключением после открытия границ Чехии со всеми соседями с 15 июня - в связи с эпидемической ситуацией в Силезском воеводстве.

Фото: Miroslava Putzlacherová, Právo

Участники акции, которые давали комментарии репортерам, говорят, что не согласны с решением, так как большое количество случаев коронавируса в Силезском воеводстве сосредоточены на шахтах. Эти ячейки и контактные лица больных уже изолированы, поэтому, говорят они, угроза не больше, чем в любом другом регионе.

Также люди недовольны, что о продолжении закрытия границы объявили за три дня до того, как она должна была открыться. Многие ездят на работу через границу ежедневно. После начала карантина для многих встал вопрос или на длительное время арендовать жилье на территории страны, где они работают, или потерять работу. Ожидая открытия границы с определенной даты, люди соответственно договаривались со своими арендодателями.

"Надеюсь, этот протест станет достаточным давлением на нашу власть, чтобы они провели основательные переговоры с польской стороной", - отметил один из участников протеста.

Напомним, Европейская комиссия рекомендовала странам-членам с 15 июня снять пограничный контроль на внутренних границах ЕС, а также постепенно открывать границы ЕС для граждан третьих стран с 1 июля.

Польша открыла границы со всеми своими соседями-членами ЕС уже в ночь на 13 июня.