Зеленский на встрече "Восточного партнерства": Украина требует полноправного членства в ЕС

Президент Владимир Зеленский заявил, что участие в программе "Восточного партнерства" приближает Украину к членству в Европейском Союзе.

Об этом он сказал во время выступления на видеоконференции лидеров ЕС и лидеров стран ВП, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Восточное партнерство не должно ограничивать амбиции партнеров. Кому-то достаточно политического диалога, кому-то - стратегического партнерства с ЕС, кто-то стремится к интеграции в общий рынок на основе "четырех свобод", а кто-то, как Украина, требует полноправного членства в ЕС", - заявил Зеленский.

Он также заявил, что стабильная среда безопасности, фундаментом которой является суверенитет и территориальная целостность государств - главная предпосылка для реализации целей инициативы Восточного партнерства.

"По моему мнению, Европейский Союз еще не использовал в полной мере свой потенциал в целях безопасности на Европейском континенте", - отметил Зеленский.

Президент напомнил, что размер оккупированной украинской территории и количество украинских граждан, которые оказались там, равны площади и населению некоторых стран ЕС.

"Знаю, считается, что Восточное партнерство не является инструментом для урегулирования конфликтов. В то же время мы не можем позволить внешним игрокам в дальнейшем дестабилизировать ситуацию в регионе и создавать новые и новые горячие точки", - сказал он.

По словам Зеленского, возникновение конфликтов на территориях партнеров вовсе не означает, что социально-экономические проблемы и проблемы безопасности не могут перекинуться на страны ЕС.

"Украина способна вносить вклад в укрепление стабильности и безопасности в регионе: участвовать в миссиях, военных проектах ЕС и проектах по безопасности, инициативах, направленных на борьбу с информационными и гибридными угрозами, дезинформацией и т.д.", - подчеркнул президент.

Напомним, лидеры Евросоюза определили пять долгосрочных целей политики "Восточного партнерства", которые должны быть утверждены на физическом саммите в марте 2021 года.