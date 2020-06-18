Зеленський на зустрічі "Східного партнерства": Україна вимагає повноправного членства в ЄС

Президент Володимир Зеленський заявив, що участь у програмі "Східного партнерства" наближає Україну до членства в Європейському Союзі.

Про це він сказав під час виступу на відеоконференції лідерів ЄС та лідерів країн СхП, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Східне партнерство не має обмежувати амбіції партнерів. Комусь достатньо політичного діалогу, комусь – стратегічного партнерства з ЄС, хтось прагне інтеграції до спільного ринку на основі "чотирьох свобод", а хтось, як Україна, вимагає повноправного членства в ЄС", – заявив Зеленський.

Він також заявив, що стабільне безпекове середовище, фундаментом якого є суверенітет і територіальна цілісність держав, – головна передумова для реалізації цілей ініціативи Східного партнерства.

"На мою думку, Європейський Союз ще не використав повною мірою свій потенціал задля безпеки на Європейському континенті", – зауважив Зеленський.

Президент нагадав, що розмір окупованої української території та кількість українських громадян, які опинилися там, дорівнюють площі та населенню деяких країн ЄС.

"Знаю, вважається, що Східне партнерство не є інструментом для врегулювання конфліктів. Водночас ми не можемо дозволити зовнішнім гравцям надалі дестабілізувати ситуацію в регіоні та створювати нові й нові гарячі точки", – сказав він.

За словами Зеленського, виникнення конфліктів на територіях партнерів зовсім не означає, що соціально-економічні та безпекові проблеми не можуть перекинутися на країни ЄС.

"Україна здатна робити внесок у зміцнення стабільності та безпеки в регіоні: брати участь у місіях, військових та безпекових проєктах ЄС, ініціативах, спрямованих на боротьбу з інформаційними та гібридними загрозами, дезінформацією тощо", – наголосив президент.

Нагадаємо, лідери Євросоюзу визначили п’ять довгострокових цілей політики "Східного партнерства", які мають бути затверджені на фізичному саміті у березні 2021 року.

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