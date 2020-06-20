Европарламент предлагает глубокую интеграцию и общее экономическое пространство с Восточным партнерством

Европейский парламент призвал к более глубокой интеграции со странами Восточного партнерства, в которое входит и Украина, и созданию общего экономического пространства между ЕС и шестью государствами.

Призыв содержится в принятой 19 июня резолюции, с текстом которой ознакомился корреспондент "Европейской правды".

Принятый 507 голосами документ содержит рекомендации парламента Совету ЕС и Еврокомиссии накануне июньского саммита, который должен был состояться с лидерами Украины, Грузии, Молдовы, Армении, Азербайджана и Беларуси, но был заменен видеоконференцией из-за пандемии. Полноценный саммит состоится в марте 2021 года.

В резолюции парламентарии отмечают, что хотя присоединение к ЕС не предусмотрено в рамках "Восточного партнерства", политика "Восточного партнерства" может "способствовать процессу постепенной интеграции в ЕС".

"Европарламент рекомендует приступить к процессу создания общего экономического пространства, что ведет к интеграции с четырьмя свободами, что способствовало бы более глубокой экономической интеграции и сближению стран Восточного партнерства с политикой ЕС, и более глубокому экономическому сотрудничеству между самими странами Восточного партнерства, используя путь, пройденный странами Западных Балкан", - отмечают евродепутаты.

Они призывают начать дополнительные меры по более глубокой интеграции и дальнейшему секторальному сотрудничеству стран Восточного партнерства с ЕС и их участию в отдельных агентствах ЕС, инвестиционных рамочных платформах и программах и инициативах внутри Евросоюза.

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Для Украины, Грузии и Молдовы евродепутаты предлагают запустить расширенную стратегию сотрудничества, которая могла бы создать программу поддержки реформ и инвестиций в таких областях, как наращивание потенциала, транспорт, инфраструктура, связь, энергетика, правосудие и цифровая экономика.

Парламентарии призывают увеличить финансовую поддержку шести стран, при этом выделение финансирования хотят привязать к выполнению конкретных условий.

Европарламент считает, что Брюссель должен сосредоточиться на телекоммуникациях и определить приоритетом создание режима роуминга без тарифных платежей между странами ЕС и Восточного партнерства.

Они призывают проводить регулярные оценки программ поддержки, чтобы повысить их эффективность и быстро реагировать в случае ухудшения ситуации с верховенством права в странах партнерства.

Европарламент напоминает об агрессивном поведении России в странах-партнерах, которая использует гибридную войну, политику незаконной оккупации и аннексии, кибератаки, пропаганду и дезинформацию.

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