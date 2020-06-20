Європарламент пропонує глибшу інтеграцію і спільний економічний простір зі Східним партнерством

Європейський парламент закликав до глибшої інтеграції з країнами Східного партнерства, до якого входить і Україна, та створення спільного економічного простору між ЄС та шістьма державами.

Заклик міститься у схваленій 19 червня резолюції, з текстом якої ознайомився кореспондент "Європейської правди".

Ухвалений 507 голосами документ містить рекомендації парламенту Раді ЄС та Єврокомісії напередодні червневого саміту, який мав відбутися з лідерами України, Грузії, Молдови, Вірменії, Азербайджану і Білорусі, але був замінений відеоконференцією через пандемію. Повноцінний саміт відбудеться в березні 2021 року.

У резолюції парламентарі відзначають, що хоча приєднання до ЄС не передбачено в рамках "Східного партнерства", політика "Східного партнерства" може "сприяти процесу поступової інтеграції в ЄС".

"Європарламент рекомендує приступити до процесу створення загального економічного простору, що веде до інтеграції з чотирма свободами, що сприяло б більш глибокій економічної інтеграції та зближенню країн Східного партнерства з політикою ЄС, і глибшому економічному співробітництву між самими країнами Східного партнерства, використовуючи шлях, пройдений країнами Західних Балкан", - зазначають євродепутати.

Вони закликають розпочати додаткові заходи для більш глибокої інтеграції і подальшого секторального співробітництва країн Східного партнерства з ЄС та їх участі в окремих агентствах ЄС, інвестиційних рамкових платформах і програмах та ініціативах всередині Євросоюзу.

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Для України, Грузії і Молдови євродепутати пропонують запустити розширену стратегію співробітництва, яка могла б створити програму підтримки реформ та інвестицій в таких областях, як нарощування потенціалу, транспорт, інфраструктура, зв'язок, енергетика, правосуддя і цифрова економіка.

Парламентарі закликають збільшити фінансову підтримку шести країн, при цьому виділення фінансування хочуть прив’язати до виконання конкретних умов.

Європарламент вважає, що Брюссель повинен зосередитись на телекомунікаціях та визначити пріоритетом створення режиму роумінгу без тарифних платежів між країнами ЄС та Східного партнерства.

Вони закликають проводити регулярні оцінки програм підтримки, щоб підвищити їхню ефективність та швидко реагувати у разі погіршення ситуації з верховенством права у країнах партнерства.

Європарламент нагадує про агресивну поведінку Росії у країнах-партнерах, яка використовує гібридну війну, політику незаконної окупації та анексії, кібератаки пропаганду та дезінформацію.

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