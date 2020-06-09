Меркель позвонила Путину, он рассказал ей о "прямом диалоге" Киева с ОРДЛО

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин во вторник по телефону обсудили Донбасс и переговорный процесс в нормандском формате.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля, пишет "Европейская правда".

Телефонный разговор состоялся по инициативе немецкой стороны, заявили в Кремле.

Читайте также Зеленский пообещал бороться за "Минск" до конца

В пресс-службе отметили, что во время разговора была "высказана озабоченность отсутствием прогресса в реализации Минских договоренностей 2015 года, а также решений "нормандской четверки" по итогам саммита в Париже в 2019 году".

Меркель и Путин отметили важность активизации переговорного процесса в Трехсторонней контактной группе и в "нормандском формате".

"Президент России вновь подчеркнул целесообразность налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском, направленного в том числе на согласование шагов по последовательному выполнению минского комплекса мер", - заявили в Кремле.

Пресс-служба немецкого канцлера пока не обнародовала официальное сообщение по итогам разговора.

В пятницу 5 июня телефонный разговор с Меркель провел президент Украины Владимир Зеленский. В ОП заявили, что Меркель поддержала инициированные Украиной изменения в Минском формате.