Мэры европейских столиц записали видео в поддержку соперника президента Польши
Мэры ряда европейских столиц записали видео в поддержку мэра Варшавы и кандидата в президенты Польши РафалаТшасковского.
Как сообщает "Европейская правда", соответствующее видео размещено на facebook-странице польского политика.
В частности, в смонтированном ролике размещено пожелание успеха на президентских выборах от мэров Братиславы, Будапешта, Хельсинки, Мадрид, Лондон и Рейкьявике.
Также, согласно ролику, поддержку Тшасковскому выразили мэры Праги, Парижа и ряда других городов, в частности Дюссельдорфа и Милана.
"Мы скрещиваем пальцы за твой успех", - в частности, говорит мэр Братиславы Матиуш Валло. "Рафал, мы с тобой", - добавляет мэр Лондона Садик Хан. "Рафал, успехов 28 июня", - добавляет мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда.
Напомним, 28 июня в Польше состоится первый тур президентских выборов. Сейчас лидером гонки является действующий президент Анджей Дуда - за него готовы отдать голоса 41% избирателей.
Мэр Варшавы Рафал Тшасковский, выдвинутый оппозиционной партией "Гражданская платформа", может рассчитывать на 28% и выход во второй тур. Однако во втором туре он имеет шансы победить Анджея Дуду.
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