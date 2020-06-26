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Мэры европейских столиц записали видео в поддержку соперника президента Польши

Пятница, 26 июня 2020, 11:43

Мэры ряда европейских столиц записали видео в поддержку мэра Варшавы и кандидата в президенты Польши РафалаТшасковского.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее видео размещено на facebook-странице польского политика.

В частности, в смонтированном ролике размещено пожелание успеха на президентских выборах от мэров Братиславы, Будапешта, Хельсинки, Мадрид, Лондон и Рейкьявике.

Также, согласно ролику, поддержку Тшасковскому выразили мэры Праги, Парижа и ряда других городов, в частности Дюссельдорфа и Милана.

"Мы скрещиваем пальцы за твой успех", - в частности, говорит мэр Братиславы Матиуш Валло. "Рафал, мы с тобой", - добавляет мэр Лондона Садик Хан. "Рафал, успехов 28 июня", - добавляет мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда.

Напомним, 28 июня в Польше состоится первый тур президентских выборов. Сейчас лидером гонки является действующий президент Анджей Дуда - за него готовы отдать голоса 41% избирателей.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский, выдвинутый оппозиционной партией "Гражданская платформа", может рассчитывать на 28% и выход во второй тур. Однако во втором туре он имеет шансы победить Анджея Дуду.

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