Мери європейських столиць записали відео на підтримку суперника президента Польщі

Мери низки європейських столиць записали відео на підтримку мера Варшави та кандидата в президенти Польщі Рафала Тшасковського.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне відео розміщено на facebook-сторінці польського політика.

Зокрема, у змонтованому ролику розміщено побажання успіху на президентських виборах від мерів Братислави, Будапешта, Гельсінкі, Мадрида, Лондона та Рейк’явіка.

Також, згідно з роликом, підтримку Тшасковському висловили мери Праги та Парижа, а також низки інших міст, зокрема Дюссельдорфа та Мілана.

"Ми схрещуємо пальці за твій успіх", - зокрема, каже мер Братислави Матіуш Валло. "Рафал, ми з тобою", - додає мер Лондона Садік Хан. "Рафал, успіхів 28 червня", - додає мер Мадрида Хосе Луїс Мартінес-Алмейда.

Нагадаємо, 28 червня у Польщі відбудеться перший тур президентських виборів. Наразі лідером перегонів є чинний президент Анджей Дуда - за нього готові віддати голоси близько 41% виборців.

Мер Варшави Рафал Тшасковський, висунутий опозиційною партією "Громадянська платформа", може розраховувати на 28% та вихід у другий тур. Проте у другому турі він має шанси перемогти Анджея Дуду.

Читайте також "Виклик для моновлади: як змінять Польщу нові президентські вибори".