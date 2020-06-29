Литва просит ЕС о посредничестве в споре стран Балтии по атомной энергии из Беларуси

Литва обратилась к ЕС с просьбой о посредничестве в споре стран Балтии по поводу бойкота атомной энергии из Беларуси.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на литовский вещатель LRT, об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Мы уже договорились с президенткой Еврокомиссии [Урсулой фон дер Ляен] о посредничестве в этом процессе, после того, как наши двусторонние отношения не дали результата, на который мы надеялись", - заявил президент.

Вильнюс настаивает на том, что все балтийские соседи - Латвия, Литва и Эстония - должны вместе бойкотировать атомную энергию из белорусской АЭС у Островца, сооружение которой сейчас на завершающем этапе.

Латвия не соглашается с полным отказом от закупки энергии с новой АЭС.

В связи с этим президент Литвы не явился на традиционный саммит балтийских лидеров, который проходил на прошлой неделе.

"Я надеюсь, что нам удастся изменить позицию Латвии и мы сможем достичь согласия с Польшей и странами Балтии о том, чтобы не покупать электроэнергию, произведенную на опасных электростанциях (в англоязычной версии - unsafe power plants - ЕП) за пределами ЕС", - отметил Ґитанас Науседа.

Сначала в феврале 2020 года страна Балтии обязались подписать декларацию о намерениях не покупать электроэнергию с Островецкой АЭС в Беларуси.

Позиция Литвы заключается в том, что новая белорусская АЭС расположена в 50 километрах от Вильнюса, опасна и может использоваться Кремлем как инструмент политического давления и на Беларусь, и на страны Балтии.

Литовское правительство говорит, что при строительстве станции не были соблюдены требования техники безопасности и охраны природы. Беларусь такие претензии категорически отвергает.

Сейм Литвы в июне 2017 года законодательно закрепил, что белорусская АЭС опасна и представляет угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и здоровья людей.