Литва просить ЄС про посередництво у суперечці країн Балтії щодо атомної енергії з Білорусі

Литва звернулася до Брюсселю з проханням про посередництво у суперечці країн Балтії щодо бойкотування атомної енергії з Білорусі.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на литовський мовник LRT, про це заявив президент Литви Ґітанас Науседа.

"Ми вже домовилися з президенткою Єврокомісії [Урсулою фон дер Ляєн] про посередництво у цьому процесі, після того, як наші двосторонні відносини не дали результату, на який ми сподівалися", - заявив президент.

Вільнюс наполягає на тому, що усі балтійські сусіди – Латвія, Литва та Естонія – мають разом бойкотувати атомну енергію з білоруської АЕС біля Островця, спорудження якої зараз на завершальному етапі.

Латвія не погоджується з повною відмовою від закупівлі енергії з нової АЕС.

У зв’язку з цим президент Литви не з’явився на традиційний саміт балтійських лідерів минулого тижня.

"Я сподіваюся, що нам вдасться змінити позицію Латвії і ми зможемо досягти згоди з Польщею та країнами Балтії щодо того, аби не купувати електроенергію, вироблену на небезпечних електростанціях (в англомовній версії - unsafe power plants – ЄП) за межами ЄС", - зазначив Ґітанас Науседа.

Спершу у лютому 2020 року країни Балтії зобов'язалися підписати декларацію про наміри не купувати електроенергії з Островецької АЕС у Білорусі.

Позиція Литви полягає у тому, що нова білоруська АЕС розташована у 50 кілометрах від Вільнюса, є небезпечною та може використовуватися Кремлем як інструмент політичного тиску і на Білорусь, і на країни Балтії.

Литовський уряд каже, що при будівництві станції не були дотримані вимоги техніки безпеки та охорони природи. Білорусь такі претензії категорично відхиляє.

Сейм Литви в червні 2017 року законодавчо закріпив, що білоруська АЕС є небезпечною і становить загрозу для національної безпеки, навколишнього середовища і здоров'я людей.