Чехия усилит карантин в одном из регионов

Чехия усилит карантин в Моравско-Силезском крае в связи с ростом количества заражений коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на чешское издание Novinky, об этом объявил министр здравоохранения Адам Войтеч.

"В целом в Чехии ситуация стабильная, в большинстве регионов роста нет ... Однако в районе Карвина и Фридек-Мистек нужно реагировать", - отметил министр.

Начиная со вторника, в регионе запретят мероприятия с участием более 100 человек и запретят визиты в больницы. Также здесь с 1 июля не отменят требование носить маски в помещениях и транспорте, тогда как на остальной территории страны "масочный режим" сохранится только в метро Праги, а также для массовых мероприятий в помещении.

В указанных районах произошла вспышка заражений коронавирусом, преимущественно среди шахтеров-работников компании OKD. Индекс воспроизведения вируса, который обозначает, сколько в среднем человек инфицирует один больной, тут пока составляет около 1,5. Для Праги он составляет около 1.

Напомним, вчера в Чехии зафиксировали самый большой прирост больных за сутки с 8 апреля - 260 новых случаев. Заражения в последние дни сосредоточены в северо-восточном регионе Острава, где произошла вспышка среди шахтеров, а также в Праге и ее пригороде.

Перед этим, 22 июня, страна отменила большинство "коронавирусных" ограничений на всей территории, кроме Остравы - разрешили мероприятия с участием до 1000 человек и отменили требования о дистанции.