Чехія посилить карантин в одному з регіонів

Чехія посилить карантинні обмеження у Моравсько-Сілезькому краї у зв’язку зі зростанням кількості заражень коронавірусом.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на чеське видання Novinky, про це оголосив міністр охорони здоров’я Адам Войтеч.

"Загалом у Чехії ситуація стабільна, у більшості регіонів зростання немає… Проте у районі Карвіна та Фрідек-Містек потрібно реагувати", - зазначив міністр.

Починаючи з вівторка, у регіоні заборонять зібрання за участі більше 100 осіб та заборонять візити до лікарень. Також тут з 1 липня не скасовуватимуть вимогу носити маски у приміщеннях і транспорті, тоді як на решті території країни "масковий режим" збережеться лише у метро Праги, а також для масових заходів у приміщенні.

У зазначених районах стався спалах заражень коронавірусом, переважно серед шахтарів-працівників компанії OKD. Індекс відтворення вірусу, який позначає, скільки в середньому людей інфікує один хворий, тут наразі складає близько 1,5. Для Праги він становить близько 1.

Нагадаємо, вчора у Чехії зафіксували найбільший щоденний приріст хворих за добу з 8 квітня - 260 нових випадків.

Зараження останніми днями було зосереджено у північно-східному регіоні Острава, де стався спалах серед шахтарів, а також у Празі та її передмісті.

Перед цим, з 22 червня, країна скасувала більшість "коронавірусних" обмежень на всій території, крім Острави - дозволили заходи за участі до 1000 осіб та скасували вимоги щодо дистанції.