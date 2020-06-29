Иран рассказал, когда стартует анализ "черных ящиков" самолета МАУ во Франции

Заместитель министра иностранных дел Ирана по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что Иран и Франция согласовали дату по расшифровке "черных ящиков" самолета МАУ, сбитого в январе под Тегераном.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на иранское агентство Tasnim News.

"Иранская организация по гражданской авиации (CAO) провела необходимую переписку с французским бюро по расследованию и анализу авиационных событий, и соглашение почти завершенj", - сказал Бахарванд в воскресенье.

"Если все пойдет так, и никаких неожиданных событий не случится, "черный ящик" будет доставлен во Францию ​​авиационной командой из нашей страны, и работа по считыванию и извлечению информации начнется 20 июля 2020 года", - сказал он.

"Команда экспертов и технических специалистов из Ирана будет управлять расследовательской работой, а считывание информации будет осуществляться под руководством и контролем иранской команды. Конечно, другие страны, так или иначе связанные с этим трагическим событием, могут направить своего представителя во Францию ​​в качестве наблюдателя", - добавил иранский чиновник.

Напомним, 22 июня глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что бортовые самописцы сбитого самолета МАУ будут направлены во Францию.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Иран заявляет, что сбивание украинского авиалайнера произошло из-за человеческой ошибки.