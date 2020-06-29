Іран розказав, коли стартує аналіз "чорних скриньок" літака МАУ у Франції 

Заступник міністра закордонних справ Ірану з міжнародних і правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що Іран і Франція погодили дату щодо розшифрування "чорних скриньок" літака МАУ, збитого в січні під Тегераном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на іранське агентство Tasnim News.

"Іранська організація з питань цивільної авіації (CAO) провела необхідну переписку з французьким бюро з розслідування і аналізу авіаційних подій, і угода майже завершена", - сказав Бахарванд в неділю.

"Якщо все піде так, і ніяких несподіваних подій не трапиться, "чорну скриньку" буде доставлено до Франції авіаційною командою з нашої країни, і робота зі зчитування та вилучення інформації розпочнеться 20 липня 2020 року", - сказав він.

"Команда експертів і технічних фахівців з Ірану буде керувати розслідувальною роботою, а зчитування інформації буде здійснюватися під керівництвом і контролем іранської команди. Звичайно, інші країни, так чи інакше пов'язані з цією трагічною подією, можуть направити свого представника до Франції в якості спостерігача", - додав іранський чиновник.

Нагадаємо, 22 червня глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що бортові самописці збитого літака МАУ будуть надіслані до Франції.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

Іран заявляє, що збиття українського авіалайнера сталося через людську помилку.